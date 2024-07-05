Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо вашій увазі історію поєдинків збірних Португалії та Франції.

У п'ятницю, 5 липня, нас чекає претендентів на перемогу в чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Але лише одна команда пройде далі.

Це буде матч між збірними Португалії та Франції, які зустрінуться один з одним у 1/4 фіналу Євро-2024.

Історія протистоянь Іспанії та Німеччини почалася ще в минулому столітті, перший матч було зіграно далекому 1926 році. Тоді це був товариський матч, який закінчився перемогою французів — 4:2.

Португалія — Франція: Анонс і прогноз на матч Євро

З того часу команди провели 28 поєдинків, з яких французи виграли 19, а португальці – 6. Також було 3 нічийних результатів. Різниця м'ячів – 52:32 на користь Франції.

Найбільша перемога Франції була зафіксована тричі: 4:0, 5:3 та 4:0 — всі у товариських матчах. Португалія своєю чергою обіграла Францію з рахунком 4:0 — це був товариський матч у 1927 році.

Football.ua згадує найважливіші матчі збірних Португалії та Франції у фінальних стадіях великих турнірів.

Півфінал Євро-1984. 23.06.1984. Велодром (Марсель)

Франція — Португалія 3:2 (1:1 в основний час)

Голи: Домерг, 24, Платіні, 114, 119 — Руй Жордао, 74, 98

Матч Франція – Португалія став одним із найкращих в історії чемпіонатів Європи.

Після такої впевненої гри в групі всі очікували, що Португалія не зможе чинити великого опору французам, але це виявилося не так.

Господарі турніру першими відкрили рахунок на 24-й хвилині матчу, але на 74-й португальці зрівняли. Матч перейшов у додатковий час. У першому овертаймі забили португальці та рахунок став дуже небезпечним для французів. На 114-й господарі турніру зрівняли. Вболівальники вже чекали на серію пенальті, але на 119-й хвилині матчу Мішель Платіні приніс перемогу своїй команді з рахунком 3:2.

А у фіналі французи здолали іспанців та здобули дебютну перемогу на чемпіонатах Європи.

Півфінал Євро-2000. 28.06.2000. Стадіон Короля Бодуена (Брюссель)

Франція — Португалія 2:1 (1:1 в основний час)

Голи: Анрі, 51, Зідан (пен.), 117, Гомеш, 19

Франція: Бартез – Тюрам, Блан, Десаї, Лізаразю – Вієйра, Дешам, Петі (Пірес, 87), Зідан – Анрі (Трезеге, 105), Анелька (Вільтор, 72).

Португалія: Баїя – Шав’єр, Фернандо Коуту, Жорже Коста, Дімаш (Руй Жорже, 91) – Серхіу Консесайо, Відігал (Паулу Бенту, 61), Руй Кошта (Жоау Пінту, 78), Коста, Фігу – Нуну Гомеш.

Стартові хвилини залишилися за збірною Франції, проте невдовзі португальці перехопили ініціативу та відкрили рахунок. Зробив це Нуну Гомеш.

Однак після перерви чемпіони світу перехопили ініціативу та були винагороджені голом – Тьєррі Анрі забив після передачі Ніколя Анелька.

Основний час так і закінчився внічию, тож команди мали визначити сильнішого в екстратаймах. Розв'язка настала за три хвилини до кінця овертайму — Вільтор бив з гострого кута, а на шляху м'яча виявилася рука Абела Шав'єра. Епізод був спірний — очевидно, що захисник не грав рукою навмисне, але перегородив м'ячу шлях до воріт. Арбітр вказав на точку, а Зідан впевнено виконав вирок, вивівши свою команду у фінал, де французи завдяки "золотому голу" Трезеге вдруге взяла титул чемпіона Європи.

Півфінал ЧС-2006. 05.07.2006. Альянц Арена (Мюнхен)

Португалія — Франція 0:1

Гол: Зідан, 33 (пен.)

Португалія: Рікарду, Мігель (Паулу Феррейра, 62), Фернандо Мейра, Фігу, Паулета (Сімао Саброса, 68), Нуну Валенте, Карвалью, Роналду, Маніше, Деку, Коштінья (Поштіга, 75)

Франція: Бартез, Абідаль, Вієйра, Галлас, Макелеле, Рібері (Гову, 72), Зідан, Малуда (Вілтор, 69), Анрі (Саа, 85), Тюрам, Саньоль

Попередження: Карвалью, 83 — Саа, 87

І знову півфінал великого турніру, і знову Португалія проти Франції, і знову Франція виявилась сильнішою. Вже тоді Роналду сяяв у збірній Португалії, але не він став головним героєм матчу, а його майбутній тренер в Реалі Зінедін Зідан, до якого була прикута особлива увага, адже він заявив, що завершить кар'єру після Мундіалю.

На 32 хвилині стався епізод, який, як виявилось, став вирішальним у матчі. Малуда дав пас Анрі, Тьєрі фінтом посадив на газон Карвалью, який за інерцією виставив ногу, спіткнувшись про яку Анрі і впав. Зовсім не безперечний пенальті реалізував Зідан, який пробив у лівий кут, — Рікардо торкнувся м'яча кінчиками пальців, але не врятував.

Французи вийшли у фінал ЧС, де поступились збірній Італії. Ікона французького футболу Зідан не міг допомогти своїй збірній в серії пенальті, адже був видалений після легендарного удару в груди Матерацці.

Фінал Євро-2016. 10.07.2016. Стад де Франс (Париж — Сен-Дені)

Португалія — Франція 1:0

Гол: Едер, 109

Португалія: Патрісіу — Седрік, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвальо — Санчеш (Едер, 78), Адрієн (Моутіньо, 66), Маріу — Нані, Роналду (Куарежма, 25)

Франція: Льоріс — Санья, Косельні, Умтіті, Евра — Сіссоко (Мартіаль, 110), Погба, Матуїді, Пайє (Коман, 58) — Гризманн, Жиру (Жіньяк, 78)

Попередження: Седрік, Маріу, Геррейру, В.Карвальо, Патрісіу — Умтіті, Матуїді, Косельні, Погба

У фіналі домашнього чемпіонату Європи Франція зустрічалась з Португалією. Французи були явними фаворитами матчу, а після того, як через травму поле залишив Роналду на 25-й хвилині, у перемогу португальців вірили лише відчайдухи.

Проте сюжет матчу склався не на користь господарів турніру. Франція володіла ініціативою, більше била по воротах, проте ані Жиру, ані Грізманн не змогли розмочити рахунок.

На 79-й хвилині на поле вийшов відомий місцевій публіці гравець Лілля Едер. Саме йому доля відвела роль головного героя фіналу. Після "нулів" в основний час команди мусили зіграти два екстратайми, саме тут і наступив зірковий час Едера.

На 109-й хвилині він потужно пробив з-за меж карного майданчика та змусив капітулювати Льоріса, а з ним і всю Францію. Завдяки голу Едера Португалія здобула першу і поки останню перемогу на чемпіонатах Європи.

Відеоогляд матчу Португалія — Франція за посиланням.