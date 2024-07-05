Україна

Тренер прокоментував призначення в Рух-2.

Головний тренер Руху-2 Іван Федик висловив думку стосовно роботи в команді.

"Генеральний директор Руха Ігор Дедишин запропонував мені стати головним тренером Руха-2 та переконав, що це буде правильним рішенням для клубу", — цитує тренера офіційний сайт Руху.

"Я вирішив, що хочу спробувати побудувати хорошу команду, яка виступає зараз у Другій лізі.

Наразі ми формуємо кваліфікований тренерський штаб, який буде допомагати прогресувати нашим футболістам, адже Рух-2, як і перша команда, виступає на професійному рівні. З перших тренувань помітно, що хлопці у відпустці якісно виконували свої індивідуальні завдання.

Всі гравці з хорошим настроєм повернулись в розташування клубу та відновили тренування. Кожен з футболістів дуже старається.

Є певні труднощі в тренувальному процесі, адже деякі гравці Руха-2 зараз перебувають на зборах першої команди у Словенії. Та ми працюємо над тим, аби ті хлопці, які зараз є у нашому розпорядженні, якісно проявили себе у спарингах та показали, що вони заслуговують грати за Рух-2.

Гравці, які себе добре покажуть, претендуватимуть на те, щоб грати і в матчах чемпіонату".

В Руху Іван Федик працює з 2019 року.