Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник все ж таки не зіграє у матчі 1/4 фіналу Євро-2024.

УЄФА вирішила дискваліфікувати Меріха Демірала на два наступних матчі збірної Туреччини за його жест в матчі з Австрією — повідомляє офіційний сайт організації.

Апеляційний орган УЄФА висунув звинувачення захиснику за пунктами: загальні принципи поведінки, порушення основних правил гідної поведінки, використання спортивного заходу для проявів неспортивного характеру, плямування слави футболу.

Таким чином, Меріх пропустить зустріч в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Матч між збірними Туреччини та Нідерландів відбудеться 6 липня о 22:00 за київським часом.