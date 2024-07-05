УЄФА вирішила дискваліфікувати Меріха Демірала на два наступних матчі збірної Туреччини за його жест в матчі з Австрією — повідомляє офіційний сайт організації. 

Апеляційний орган УЄФА висунув звинувачення захиснику за пунктами: загальні принципи поведінки, порушення основних правил гідної поведінки, використання спортивного заходу для проявів неспортивного характеру, плямування слави футболу. 

Таким чином, Меріх пропустить зустріч в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. 

Матч між збірними Туреччини та Нідерландів відбудеться 6 липня о 22:00 за київським часом. 