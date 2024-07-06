Останнім клубом для англійського фахівця був Брюгге.
Скотт Паркер, Бернлі
06 липня 2024, 00:30
Бернлі, який вилетів із АПЛ за підсумками минулого сезону, на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Скотта Паркера на посаду головного тренера своєї першої команди.
43-річний англієць замінив на цій посаді Венсана Компані, який після завершення минулої клубної кампанії очолив мюнхенську Баварію. Терміни угоди "бордових" з Паркером не уточнюються.
"Для нас найголовніше досягти успіху в цьому році. Ми повинні перемагати і створювати команду, якою зможуть пишатися вболівальники та клуб. Ця команда може представляти кожного з нас у цьому аспекті, і це є нашою метою", — заявив Паркер.
Нагадаємо, що останнім клубом Скотта Паркера був бельгійський Брюгге, де він без якихось значних успіхів працював із грудня 2022 року до березня 2023 року.