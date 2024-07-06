Англія

Останнім клубом для англійського фахівця був Брюгге.

Бернлі, який вилетів із АПЛ за підсумками минулого сезону, на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Скотта Паркера на посаду головного тренера своєї першої команди.

43-річний англієць замінив на цій посаді Венсана Компані, який після завершення минулої клубної кампанії очолив мюнхенську Баварію. Терміни угоди "бордових" з Паркером не уточнюються.

"Для нас найголовніше досягти успіху в цьому році. Ми повинні перемагати і створювати команду, якою зможуть пишатися вболівальники та клуб. Ця команда може представляти кожного з нас у цьому аспекті, і це є нашою метою", — заявив Паркер.

Нагадаємо, що останнім клубом Скотта Паркера був бельгійський Брюгге, де він без якихось значних успіхів працював із грудня 2022 року до березня 2023 року.