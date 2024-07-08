Англія

Перше велике інтерв’ю нового тренера Челсі.

На початку літа 2024 року лондонський Челсі оголосив про призначення головним тренером Енцо Марески, який до цього працював із Лестером та підняв команду назад до рівня Прем’єр-ліги.

За тиждень після початку офіційної роботи в таборі "пенсіонерів" керманич уже був готовий дати велике інтерв’ю.

"Я дуже щасливий і схвильований. Це буде фантастична подорож, і я з нетерпінням чекаю початку роботи з гравцями якнайшвидше.

Перший тиждень був досить напруженим, і це нормально на початку. Це завжди так. Ти намагаєшся познайомитись з усіма людьми на тренувальному полі та з деякими гравцями, які вже є в розташуванні команді. Але відчуття фантастичні.

Одна з причин, чому я тут, полягає в тому, що я переконаний, що ця команда дуже якісна й сповнена талантів. Найважливіше зараз — створити правильну культуру, яка буде рушійною силою протягом сезону.

Я завжди кажу одне і те саме: якщо ви можете покращити гравців, то ви можете покращити команду. Тож наша мета — намагатися покращувати їх усіх із кожним днем.

Я думаю, що у кожного менеджера є своя ідея або стиль. Мій стиль досить чіткий. Минулий рік у Лестері був дуже хорошим, але він закінчився. Це нова глава, нова команда і новий клуб. Я дуже радий бути тут.

Буде дуже важливо впоратись із тиском, тому що коли ти приєднуєшся до такого клубу, як Челсі, ти знаєш, що це клуб, який повинен перемагати. Тому ми намагатимемося зробити все можливе, щоб бути там, боротись і конкурувати з клубами, які в цей момент перемагають і борються за титули.

Як ви правильно зазначаєте, я грав під керівництвом Карло Анчелотті, Марчелло Ліппі, Мануеля Пеллегріні. Усі вони дуже важливі менеджери. Ми всі намагаємося взяти щось, а потім створюємо власну скриньку з усіма цими речами всередині.

Це те, що я намагався робити відтоді, як почав думати про те, щоб стати менеджером.

Челсі та італійські тренери? Це — одна з причин, чому я приєднався до цієї команди. Я дуже пишаюсь тим, що знову став менеджером-італійцем у цьому клубі. Напевно, є щось спільне між Челсі як клубом, як сім’єю, та італійцями. Вони добре взаємодіють.

У цей момент, коли ти приєднуєшся до клубу, ти намагаєшся проаналізувати, що клуб і команда потребують покращення, і зробити правильні висновки. Для мене очевидно, що нам потрібно якомога швидше створити правильний менталітет і культуру, культуру, якою вболівальники зможуть пишатися. Це дуже важливо.

Ми намагатимемося бути агресивною командою на полі та поза ним, і нам потрібно створити цей зв'язок між вболівальниками та клубом, особливо вдома.

Коли у вас є власні вболівальники, які підтримують команду, це все одно, що грати у складі 12 гравців, і це те, що ми повинні створити тут.

Я вважаю Челсі одним із найбільших клубів у світі, тому буду дуже пишатись від того, що працюю тут.

Цього тижня більшість гравців повертається до тренувань. Це дуже важливо, тому що ми повинні знати один одного. Чесно кажучи, я вже відчуваю, що знаю їх усіх, тому що я дивився багато ігор за останні два-три тижні.

Але це завжди інакше, коли ти проводиш з людиною день за днем. Ви можете бачити їх через ігри, але коли ви проводите кожен день із гравцями, із людьми, ви отримуєте зовсім інші відчуття.

Тому дуже важливо почати з понеділка, і я дуже схвильований.

Що сказати вболівальникам? Просто довіряйте процесу, довіряйте ідеї, підтримуйте команду. Я впевнений, що ми отримаємо задоволення від цієї подорожі.

Як і в кожному клубі, для кожного менеджера, це буде нелегко, тому що нічого не буває легким. Але ми точно отримаємо задоволення від нашої подорожі", — заявив італійський фахівець.

Перший товариський матч під керівництвом Марески Челсі проведе 24 липня — проти Рексема.