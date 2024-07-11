Англія

Сума трансферу футболіста становитиме трохи більше 40 мільйонів євро.

Нападник Болоньї Джошуа Зіркзе став гравцем Манчестер Юнайтед. Про це стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" не активуватиме опцію викупу гравця, але заплатить трохи більше 40 мільйонів євро з кращими умовами оплати, розділеними на три роки.

Також зазначається, що 23-річний нідерландець підписав контракт до літа 2029 з можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Зіркзе провів 37 матчів, у яких забив 12 голів та віддав сім гольових передач.