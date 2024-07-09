Французький клуб прийняв пропозицію "червоних дияволів".
Лены Йоро, Getty Images
09 липня 2024, 19:23
Захисник Лілля Лені Йоро найближчим часом може стати гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сьогодні керівництво французького клубу прийняло пропозицію "червоних дияволів" у розмірі понад 50 мільйонів євро.
Також зазначається, що це найкраща пропозиція на столі Лілля, незважаючи на те, що сам 18-річний француз хоче перейти до Реалу, який поки що не робив таких вагомих заявок.
Остаточне рішення буде за гравцем, але воно поки що невідоме.
Минулого сезону Йоро провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі. Також у березні цього року він дебютував в олімпійській збірній Франції.