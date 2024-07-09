Англія

Французький клуб прийняв пропозицію "червоних дияволів".

Захисник Лілля Лені Йоро найближчим часом може стати гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні керівництво французького клубу прийняло пропозицію "червоних дияволів" у розмірі понад 50 мільйонів євро.

Також зазначається, що це найкраща пропозиція на столі Лілля, незважаючи на те, що сам 18-річний француз хоче перейти до Реалу, який поки що не робив таких вагомих заявок.

Остаточне рішення буде за гравцем, але воно поки що невідоме.

Минулого сезону Йоро провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі. Також у березні цього року він дебютував в олімпійській збірній Франції.