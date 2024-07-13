Англія

Несподіване рішення від аргентинського нападаючого.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес може залишити клуб англійської Прем'єр-ліги у літнє міжсезоння. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, 24-річний аргентинець, який допоміг клубу завоювати титул АПЛ минулого сезону, розповів керівництву "міщан" про своє бажання змінити команду цього літа.

Також зазначається, що раніше аргентинець відмовився від нового контракту, хоч клуб пропонував йому покращені умови.

Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.