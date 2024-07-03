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Аргентина є суперником збірної України.

Олімпійська збірна Аргентини у своєму твіттері оголосила остаточну заявку на Олімпійські ігри-2024.

До складу потрапили такі гравці, як воротар Аякса Херонімо Рульї, захисник Бенфіки Ніколас Отаменді та нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес.

Воротарі: Леандро Брей (Бока Хуніорс), Херонімо Рульї (Аякс).

Захисники: Марко Ді Чезаре (Расінг), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Бруно Аміоне (Сантос Лагуна), Хуліо Солер (Ланос), Хоакін Гарсія (Велес), Гонсало Лухан (Сан Лоренцо).

Півзахисники: Есекіель Фернандес, Крістіан Медіна, Кевін Зенон (усі – Бока Хуніорс), Сантьяго Ессе (Олімпіакос).

Нападники: Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Джуліано Сімеоне (Атлетіко), Лукас Бельтран (Фіорентина), Лусіано Гонду (Архентінос Хуніорс), Клаудіо Ечеверрі (Рівер Плейт), Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед).

Резервний список: Фабрісіо Якович (Естудіантес), Аарон Кірос (Банфілд), Федеріко Редондо (Інтер Маямі), Хуан Нардоні (Расінг).

Нагадаємо, Аргентина є суперником збірної України на Олімпіаді, де у групі В зіграють Марокко та Ірак.

Раніше стала відома заявка збірної України на ОІ у Парижі.