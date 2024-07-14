Англія

Англієць все ж таки може поїхати з Манчестера цього літа.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, як і раніше, розглядає варіант із відходом з англійського клубу, незважаючи на примирення з головним тренером "Червоних дияволів" Еріком тен Гагом. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 24-річний гравець серйозно розглядає варіант з працевлаштуванням у чемпіонаті Італії. Зазначається, що головний тренер туринського Ювентуса Тьяго Мотта переконаний, що Санчо хоче приєднатися до його команди вже цього літа.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 13 млн. фунтів стерлінгів (брутто) на рік.

Другу частину минулого сезону Джейдон Санчо провів в оренді у дортмундській Боруссії, провівши за цей час 21 матч, в яких йому вдалося відзначитися трьома голами та віддати стільки ж результативних передач.