Англія

Захиснику належить пройти медогляд в манкуніанському клубі.

Захисник Лілля Лені Йоро найближчим часом може стати гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, сьогодні футболіст приїде в Манчестер для проходження медогляду.

Також зазначається, Лілль отримає за футболіста 62 мільйони євро. Також на Лені претендував Реал, але французький клуб вибрав пропозицію

Минулого сезону Йоро провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі. Також у березні цього року він дебютував в олімпійській збірній Франції.