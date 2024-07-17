Захиснику належить пройти медогляд в манкуніанському клубі.
ЛЕНі ЙОРО, GETTY IMAGES
17 липня 2024, 12:34
Захисник Лілля Лені Йоро найближчим часом може стати гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, сьогодні футболіст приїде в Манчестер для проходження медогляду.
Також зазначається, Лілль отримає за футболіста 62 мільйони євро. Також на Лені претендував Реал, але французький клуб вибрав пропозицію
Минулого сезону Йоро провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі. Також у березні цього року він дебютував в олімпійській збірній Франції.