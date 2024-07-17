Англія

Опитування Football.ua щодо нового тренера збірної Англії.

Після восьми років роботи в збірній Англії Гарет Саутгейт залишив свою посаду. Англієць вивів свою команду у два фінали Євро, але в жодному з них "Три Леви" не зуміли здобути перемогу.

У світі футболу активно обговорюють наступника Саутгейта. Називають такі прізвища: Гвардіола, Клопп, Гау, Почеттіно, Поттер і навіть Джеррард.

Football.ua вирішив зробити опитування серед своїх користувачів, кого вони бачать наступним головним тренером англійської збірної.

Раніше повідомлялось, що Тухель зацікавлений у тому, щоб очолити збірну Англії.