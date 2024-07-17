Англія

У клубі пообіцяли розібратись у ситуації.

Святкування збірною Аргентини перемоги на Копа Америка-2024 цього разу було затьмарено поведінкою власне футболістів, які в пориві емоцій дозволили собі виконати пісню, яка містила расистські образи на адресу французів.

Одним із головних винуватців цього "призначили" півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса, який брав участь у співі, а потім виклав відеозапис інциденту на своїй сторінки в соціальних мережах.

У підсумку — скандал, хоча й гравець "синіх" спробував знизити рівень напруги вибаченнями з власного боку.

У Челсі такий вчинок футболіста на тлі скандалу зустріли привітно, але без розслідування всередині клубу справа не мине, бо вісім французьких виконавців лондонців уже відписались від одноклубника в соціальних мережах.

"Футбольний клуб Челсі вважає всі форми дискримінаційної поведінки абсолютно неприйнятними. Ми пишаємося тим, що є різноманітним, інклюзивним клубом, де люди з усіх культур, спільнот та ідентичностей відчувають себе бажаними гостями.

Ми визнаємо і цінуємо публічні вибачення нашого гравця і використаємо це як можливість для надання йому життєвого уроку.

Клуб ініціював внутрішню дисциплінарну процедуру", — заявили в прес-службі Челсі.

Тим часом Федерація футболу Франції вже подала скаргу на гравців збірної Аргентини.