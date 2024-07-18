Англія

У клубі задоволені англійцем.

Коул Палмер перебрався в Челсі з Манчестер Сіті на початку вересня минулого року.

Футболіст швидко став лідером лондонської команди. У 45 офіційних матчах за "пенсіонерів" у різних змаганнях Палмеру вдалося записати на свій рахунок 25 голів і 15 результативних передач на партнерів.

Як повідомляє The Telegraph, у Челсі дуже задоволені дебютним сезоном Палмера в клубі. Лондонці вже планують винагородити гравця новим контрактом із пристойним підвищенням заробітної плати.

"Сині" хочуть зберегти Коула у своїх лавах на наступні десять років.

Раніше повідомлялося, що Челсі відреагував на расистський скандал за участі власного гравця.