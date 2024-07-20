Англія

Керманич Ньюкасла прокоментував перспективи очолити національну команду.

Збірна Англії після завершення чемпіонату Європи-2024 оголосила про припинення співпраці з головним тренером Гаретом Саутгейтом.

Після цього почалось широке обговорення можливих кандидатів на вакантну посаду, і чи не частіше за інших при цьому лунають ім’я та прізвище головного тренера Ньюкасла Едді Гау.

Тим часом сам керманич "сорок" не квапиться оцінювати подібну перспективу.

"Я хочу залишитись у Ньюкаслі. Але рішення в будь-якому випадку має бути найкращим для клубу і для мене.

Я нізащо не скажу, що залишусь у клубі, якщо динаміка наших виступів буде поганою. Я люблю цей клуб, люблю його вболівальників і мені подобається те, на якому етапі своєї кар’єри я перебуваю.

Для мене немає кращого місця — ось що я відчуваю, перебуваючи в таборі Ньюкасла", — заявив англійський фахівець.

Тим часом серед кандидатів називали навіть головного тренера лондонського Тоттенгема, австралійця Анге Постекоглу.