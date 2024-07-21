Англія

На 22-річного футболіста розраховують у клубі.

Футболіст Манчестер Юнайтед Амад Діалло скоро отримає від клубу пропозицію щодо нового контракту.

22-річний гравець проявив себе в кінцівці минулого сезону, а нещодавно відзначився забитим м'ячем у товариській зустрічі з Рейнджерс (2:0).

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, у Манчестер Юнайтед очікують, що Діалло відіграватиме значущу роль у команді Еріка тен Гага в новій кампанії.

У найближчі кілька місяців вінгеру буде запропоновано нову трудову угоду. Чинний договір Амада Діалло закінчується наступного року, але передбачає можливість автоматичного продовження до 2026 року.

За першу команду "червоних дияволів" івуарієць провів 21 матч, відзначившись трьома голами і двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед близький до купівлі Угарте.