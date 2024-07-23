Італія

Італієць може приєднатись до міланців як вільний агент.

З приходом в Ювентус Тіаго Мотти на посаду головного тренера чутки про відхід вінгера Федеріко К'єзи не полишають інфополе Італії.

За ситуацією навколо гравця збірної Італії спостерігає Інтер та, як стверджує Calciomercato, хочуть підписати К'єзу, але у тому випадку, якщо він стане вільним агентом. Його контракт з Юве спливає влітку наступного року.

Відомо, що Федеріко вже відмовив у трансфері клубам із Саудівської Аравії, тоді як паралельно ним цікавляться неназвані клуби АПЛ.

У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялось, що К'єза визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.