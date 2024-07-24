Англія

Інакше б Болонья не відпустила гравця.

Прогрес італійської Болоньї зразка минулого сезону, коли клуб зумів пробитись до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вперше в своїй історії за рахунок успішних виступів у Серії A, не залишився непоміченим.

Лідерів "россоблу" одразу почали запрошувати до себе більш імениті клуби, і центральний захисник Ріккардо Калафіорі просто став одним із тих, хто залишить колектив.

22-річний виконавець зацікавив лондонський Арсенал, і "каноніри" в підсумку були готові виконати будь-які забаганки Болоньї, аби тільки отримати цього футболіста.

А вимагали італійці немало — пропозиція в 40 + 5 млн євро їх так і не влаштувала, бо половину цієї суми все одно доведеться віддати швейцарському Базелю, відповідно до чинної угоди поміж клубами, а ще на певну частину хоче забрати собі Рома.

У підсумку, заради підписання п’ятирічного контракту із зарплатнею в 4 млн євро за сезон Арсенал буде змушений заплатити трохи більше за 50 млн євро, включно з бонусами.

Минулого сезону Калафіорі провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять асистів.