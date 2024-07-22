Італія

Болонья в підсумку отримає від продажу лідера значно менше бажаного.

Італійський центральний захисник Ріккардо Калафіорі провів відмінний дебютний сезон у складі Болоньї та допоміг команді кваліфікуватись до наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Проте, судячи з останніх новин, 22-річний виконавець братиме участь у цьому турнірі вже в складі іншого клубу, бо вже домовився про трансфер до лондонського Арсеналу.

"Каноніри" виплатять Болоньї 45 млн євро, проте "россоблу" не зможуть отримати цю суму в повному обсязі.

Річ у тім, що під час трансферу Калафіорі за 4 млн євро із швейцарського Базеля минулого літа, його колишній клуб залишив за собою право на 50% від наступного продажу.

Однак і на цьому історія грошей за італійця не завершується.

Його перший клуб, Рома, вважає, що має право на компенсацію у розмірі 8 млн євро, бо в неї нібито є відповідний пункт у контракті з Базелем, до якого "вовки" продали футболіста за 2,5 млн євро влітку 2022 року та залишили за собою право на 40% від трансферу.

Зазначимо, що перший платіж у розмірі 1,5 млн євро за трансфер Калафіорі до Болоньї з Базеля Рома вже отримала.

Ріккардо за минулий сезон провів 37 матчів, забив два голи та віддав п’ять гольових передач.