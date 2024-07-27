Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував своє майбутнє в клубі.

Контракт іспанського головного тренера Хосепа Гвардіоли та англійського Манчестер Сіті завершується вже влітку наступного року, тож найближча кампанія буде присвячена розмовам довкола доцільності продовження взаємин поміж сторонами.

Розігріває становище й сам 53-річний фахівець, зокрема, своїм останнім коментарем із приводу можливого продовження угоди.

"Я абсолютно не виключаю, що підпишу новий контракт із Манчестер Сіті.

Я сказав, що я ближче до того, щоб піти, аніж до того, щоб покинути Сіті... але я не сказав, що я залишаю Сіті!

Я хочу бути впевненим, що це буде правильне рішення не тільки для мене, але і для гравців", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що з "містянами" Гвардіола, починаючи з 2016 року, виграв кубок Ліги чемпіонів УЄФА, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, шість чемпіонських титулів Англії, два Кубки Англії, чотири Кубки англійської ліги та два Суперкубки Англії.