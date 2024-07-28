Англія

Бразильський воротар влітку може залишити Манчестер.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон висловився про своє майбутнє в англійському клубі. Його слова наводить Manchester Evening News.

"Ще нічого не вирішено. Це мій восьмий сезон у клубі. За цей час було багато хороших моментів, траплялися й погані, але із Гвардіолою легко працювати, він футбольний геній, і всі це знають. Так що дійсно приємно чути від нього бажання залишити мене у команді.

Я щасливий тут, отримую задоволення від спілкування з партнерами по команді. Я дуже спокійний, що б не трапилося, все в руках бога. Що б він мені не дав, я буду задоволений", — сказав Едерсон.