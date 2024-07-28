Англія

За форварда сперечаються інші клуби.

Нападник Спортінга Віктор Дьокереша може підсилити Ліверпуль, повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, новий головний тренер мерсисайдців Арне Слот бажає освіжити напад команди шведським футболістом.

В контракті Дьокереша прописана сума відступних, що становить 100 млн євро. Це може стати великою перепоною на шляху гравця до Енфілда. Також інтерес до нападника проявляє лондонський Арсенал.

За минулий сезон Віктор забив 43 голи та віддав 15 гольових передач у 50 матчах.