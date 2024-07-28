Іспанія

"Королівський клуб" готується до нового сезону.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі списком футболістів, що поїдуть до США на передсезонне турне.

До списку потрапив Андрій Лунін. Гравці, які позначені зірочкою, мають приєднатися до команди вже у США через відпустки, які вони мають після виступів за свої збірні.

Не зіграють у США цього літа: Дані Карвахаль, Давід Алаба (травма), Ферлан Менді, Орельєн Чуамені, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе. Всі крім Алаби отримали більш довготривалі відпустки через виступи та Євро та Кубку Америки.

Раніше повідомлялось, що Реал продовжить контракти з Карвахалем та Менді.