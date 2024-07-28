Україна

Українці зіграють вирішальну гру на Олімпійських Іграх.

Вінгер олімпійської збірної України Максим Хлань висловився перед матчем з Аргентиною U-23 у 3-му турі групового етапу Олімпіади-2024.

"Це дуже агресивна команда, бойовита, вони б'ються. Я не думаю, що в них багато тактики, у них більше навалистий футбол. Знаєте, як орда біжить – всі навалою на ворота.

Ми зупинимо це, ми впевнені, що ми це зупинимо. І ще покажемо, як ми вміємо бігти на ворота", – сказав Хлань ютуб-каналу ВЗБІРНА.

Матч між Україною та Аргентиною відбудеться у вівторок, 30 липня. Початок – о 18:00.