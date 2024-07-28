Іспанія

Мадридський клуб шукає підсилення вже зараз.

Реал хоче підсилитися двома зірковими вільними агентами у 2025 році.

Інсайдер Маттео Моретто стверджує, що мадридці працюють над підписанням Альфонсо Девіса і Трента Александера-Арнольда наступного літа, коли в них закінчаться контракти з Баварією і Ліверпулем відповідно.

Повідомлялося, що мюнхенцям не вдається домовитися з канадським футболістом про продовження договору. Мерсисайдці ж тільки планують запропонувати своєму захиснику новий контракт.

Раніше повідомлялося, що Реал не планує підписувати центральних захисників улітку.