Англія

Коуч висловився про стан здоров'я українця.

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував стан здоров'я ряду гравців, зокрема, і Віталія Миколенка. Коуч розповів це після поразки в у спарингу Солфорду з четвертого дивізіону (1:2).

"Тарковськи приходить до тями. З Гейє ми повинні були бути обережними. Миколенко теж одужує. Іліман Ндіайє – нічого серйозного, так що до початку наступного тижня він буде в нормі.

Джаррад Брентвейт робить кроки вперед. Ми сподіваємось на нього. Не цього тижня, але після нього.

Це не серйозні травми, але на цьому етапі передсезонної підготовки, коли вони провели багато роботи, ми маємо бути обережними. У цих матчах ви можете кинути їх у гру і якщо трапиться щось серйозне, вони пропустять триваліший період.

Ми не можемо собі цього дозволити. Ось чому ми зняли основну групу гравців першої команди досить рано з гри і вони мали відпочинок цього тижня", – сказав тренер.

25-річний українець отримав травму в матчі Євро-2024 проти Бельгії (0:0), через що він не поїхав з "ірисками" на передсезонні збори до ірландського Дубліна.