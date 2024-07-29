Англія

Новачок "синіх" дав свій коментар.

Ренату Вейга розповів, чому вирішив перейти в Челсі.

Португальський хавбек перейшов до лондонського клубу з Базеля цього літа. Повідомлялося, що сума трансферу склала 14 млн євро.

"Як можна відмовити Челсі? Для мене це найбільший клуб в Англії. У них дуже амбітний проєкт, розрахований не тільки на сьогодення, а й на майбутнє. Зараз найважливіше — це сьогодення, і я дуже радий бути тут.

Я дуже універсальний гравець. Я просто не можу дочекатися, коли отримаю можливість зіграти за цей клуб. Коли я був молодшим, я дивився ігри Челсі вдома, насолоджуючись голами Дідьє Дрогба і відборами Нголо Канте. Я просто хочу пережити ці моменти сам", — сказав Вейга.

Раніше повідомлялося, що Челсі не зацікавлений у переході Луніна.