Англія

Аргентинець хоче відігравати більш важливу роль у команді Гвардіоли.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес висловився про своє майбутнє в складі "містян". Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Минулого сезону я був одним із гравців з найбільшою кількістю зіграних хвилин у Манчестер Сіті. Але, зрештою, нікому не подобається залишатися поза важливих матчів, хочеться зробити свій внесок у великі перемоги команди.

Я візьму час, щоб подумати, чого я хочу для себе в майбутньому. Подивимося, що буде далі", — сказав Альварес.