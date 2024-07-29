Англія

"Молотобойці" шукають забивного нападника.

Нападник дортмундської Боруссії та збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг може стати гравцем лондонського Вест Гема. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, лондонський клуб знаходить в пошуках забивного нападника і саме 31-річний форвард наразі є основною метою на цьому напрямку.

Повідомляється, що Вест Гем ще не вступав в контакт з представниками дортмундського клубу, але збирається це зробити найближчими днями.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Ніклас Фюллькруг відіграв за Боруссію Д 46 матчів, забив 16 голів та віддав 10 результативних передач. Також на його рахунку п'ять матчів (171 хвилина) на Євро-2024 у складі збірної Німеччини та два забиті м'ячі.