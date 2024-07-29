"Молотобойці" шукають забивного нападника.
Фюллькруг, getty images
29 липня 2024, 22:50
Нападник дортмундської Боруссії та збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг може стати гравцем лондонського Вест Гема. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, лондонський клуб знаходить в пошуках забивного нападника і саме 31-річний форвард наразі є основною метою на цьому напрямку.
Повідомляється, що Вест Гем ще не вступав в контакт з представниками дортмундського клубу, але збирається це зробити найближчими днями.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.
Минулого сезону Ніклас Фюллькруг відіграв за Боруссію Д 46 матчів, забив 16 голів та віддав 10 результативних передач. Також на його рахунку п'ять матчів (171 хвилина) на Євро-2024 у складі збірної Німеччини та два забиті м'ячі.