Іспанія

Німець може переїхати до столиці Іспанії.

Мадридський Атлетіко може придбати нападника дортмундської Боруссії Нікласа Фюллькруга на заміну Альваро Мораті, який перейшов у італійський Мілан . Про це повідомляє AS.

Зазначається, що після Євро-2024 керівництво Боруссії Д може вимагати за Фюллькруга 30 млн. євро, що цілком влаштовує Атлетіко.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Ніклас Фюллькруг відіграв за Боруссію Д 46 матчів, забив 16 голів та віддав 10 результативних передач. Також на його рахунку п'ять матчів на Євро-2024 у складі збірної Німеччини та два забитих голи.