Англія

Гравець говорив відверто про своє положення в клубі.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола кількома днями раніше прокоментував можливий відхід аргентинського нападника Хуліана Альвареса з його клубу.

Ці слова не пройшли повз футболіста, який наразі в футболці олімпійської збірної своєї країни виступає на Іграх-2024 у Франції, і напередодні здобув путівку до раунду плей-оф, завдяки перемозі над Україною (2:0).

Україна U-23 — Аргентина U-23 0:2 Відео голів та огляд матчу 30.07.2024

А вже після гри Альварес прокоментував, зокрема, і слова свого клубного керманича.

"Я чув, що сказав Пеп. Але я в своєму коментарі не сказав нічого поганого або незвичайного. Я завжди говорив, що мені комфортно в Манчестер Сіті, але зробити коротке рев’ю сезону — це щось логічне, як на мене.

Я ще не займався "холодними роздумами". Коли Олімпіада закінчиться, я почну спокійно думати про те, чого я хочу для себе. Побачимо, що буде далі.

Минулого сезону я був одним з гравців, які отримували найбільше хвилин у команді в Прем’єр-лізі, але це правда, що в деяких важливих іграх, коли не вдається виходити на поле, це гравцю не подобається", — заявив аргентинський виконавець.

Хуліан у минулому сезоні забив 19 голів та віддав 13 гольових передач у 54 матчах.