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Дивіться відео найкращих моментів матчу Олімпіади-2024, що відбувся 30 липня 2024 року.

Збірна України U-23 у заключному матчі групового етапу Олімпійських ігор-2024 поступилася Аргентині (0:2).

Українці пропустили на старті другого тайму, коли у воротах "синьо-жовтих" відзначився Альмада.

Після цього у команди Руслана Ротаня були можливості, щоб виправити становище у матчі, але їм це не вдалося.

Наприкінці матчу аргентинці подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Ечеверрі.

Таким чином, Україна посіла третє місце у групі та вилетіла з дебютних Олімпійських ігор-2024.

Огляд матчу:

Україна U-23 — Аргентина U-23 0:2

Голи: Альмада, 48, Ечеверрі, 90+1.

Україна U-23: Фесюн — Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк (Сич, 67) — Криськів, Рубчинський, Михайленко (Очеретько, 59) — Хлань (Велетень, 78), Сікан (Краснопір, 59), Брагару (Федор, 59).

Аргентина U-23: Рульї — Лухан, ді Чезаре, Отаменді, Солер (Аміоне, 67) — Сімеоне, Фернандес (Сенон, 67), Медіна, Альмада — Гонду (Ессе, 58), Альварес (Ечеверрі, 78).

Попередження: Рубчинський, Велетень.