Англія

Саудівський клуб вже як тиждень перевів переговори з воротарем Ман Сіті в стан очікування.

Майбутнє голкіпера Манчестер Сіті Едерсон залишається під питанням, оскільки переговори з Аль-Іттіхадом продовжують перебувати в режимі очікування вже як тиждень.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуб із Саудівської Аравії зараз близький до підписання Предрага Райковича, який захищає кольори Мальорки та збірної Сербії.

Утім, джерело не уточнює, чи відмовиться Аль-Іттіхад від ідеї підписання бразильського воротаря Сіті, якщо завершить успішно угоду щодо серба.

Раніше повідомлялося, що Мамардашвілі з Валенсії також отримав пропозицію з Саудівської Аравії.