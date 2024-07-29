Іспанія

Полювання на європейських голкіперів триває.

Цього літа клуби Саудівської Аравії зробили акцент на підписанні якомога більшої кількості воротарів, що грають у складі європейських клубів.

Едерсон із Манчестер Сіті, Аліссон із Ліверпуля, Давід де Хеа й навіть воротар Мальорки Предграг Райкович — усі цікавлять представників Близького Сходу.

Зокрема, і грузинський голкіпер іспанської Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, який блискуче провів чемпіонат Європи-2024 в складі національної збірної, по воротах якої завдали найбільшої кількості ударів серед усіх учасників змагань.

Це виключно збільшило попит на 23-річного виконавця, який і без того був значним.

Але Валенсія цього літа ще не отримувала дійсно цікавих пропозицій, тож дзвінок від представників фонду PIF та 30-35 млн євро за воротаря для "кажанів" наразі виглядають дуже привабливо.

Повідомляється, що до цього Гіоргі вже відхилив дві пропозиції від "середняків АПЛ", а його клуб хоче виторгувати, щонайменше, 40 млн євро.

За 37 матчів минулого сезону Мамардашвілі пропустив 41 гол та 13 разів відіграв "на нуль".