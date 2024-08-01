Англія

Усе готово для відходу гравця.

Лондонський Челсі провів кілька дуже витратитних трансферних вікон, тож наразі має балансувати свої видатки та прибутки.

Найкращий спосіб для цього — продаж власних виконавців за якомога більші кошти.

Одним із найдорожчих активів у цьому плані є англійський центральний півзахисник Конор Галлагер, якого вже не перший тиждень пов’язують із трансфером до мадридського Атлетіко.

"Матрацники" готові заплатити за нього близько 40 млн євро, проте Челсі все одно зробив пропозицію власному футболісту оновити контракт, який має завершитись наступного року.

Однак Галлагер напередодні відмовився від нової угоди строком на три роки, яка б зробила його зарплатню на рівні з найбільш оплачуваними півзахисниками клубу, остаточно, тож тепер виключно за ним рішення з приводу трансферу до Атлетіко.

У минулому сезоні Конор Галлагер провів за Челсі 50 матчів, у яких він забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.