Важкі втрати для МЮ.
Йоро, getty images
01 серпня 2024, 12:10
Новачок Манчестер Юнайтед Лені Йоро пропустить мінімум три місяці через перелом плеснової кістки лівої ноги, яку він отримав у товариському матчі з лондонським Арсеналом (2:1). Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 18-річний француз хоче залишитися в розташуванні клубу під час турне в США, після чого пройти поглиблене медичне обстеження, повернувшись в Манчестер.
В свою чергу нападник МЮ Расмус Гойлунн також був змушений вже на 16-й хвилині матчу з "канонірами" покинути футбольне поле через отриману травму. Він пропустить близько шести тижнів.
Нагадаємо, сезон-2024/25 для "Юнайтед" стартує 10-го серпня, матчем за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.