Англія

Важкі втрати для МЮ.

Новачок Манчестер Юнайтед Лені Йоро пропустить мінімум три місяці через перелом плеснової кістки лівої ноги, яку він отримав у товариському матчі з лондонським Арсеналом (2:1). Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 18-річний француз хоче залишитися в розташуванні клубу під час турне в США, після чого пройти поглиблене медичне обстеження, повернувшись в Манчестер.

В свою чергу нападник МЮ Расмус Гойлунн також був змушений вже на 16-й хвилині матчу з "канонірами" покинути футбольне поле через отриману травму. Він пропустить близько шести тижнів.

Нагадаємо, сезон-2024/25 для "Юнайтед" стартує 10-го серпня, матчем за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.