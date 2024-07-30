Захисника Баварії куплять за 25 млн євро.
НУССАЇР МАЗРАУЇ, GETTY IMAGES
30 липня 2024, 07:42
Манчестер Юнайтед та захисник Баварії Нуссаїр Мазрауї погодили контракт.
За інформацією Фабріціо Романо, сторони домовилися підписати угоду на п'ять років з опцією продовження ще на один сезон. Трансфер обійдеться британському клубу в €25 млн.
У рамках угоди захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака перейде до Вест Гема, який раніше за "червоних дияволів" домовився з Баварією про придбання Мазрауї.
Зазначається, що Мазрауї не надто хотів переходити у Вест Гем, але з ентузіазмом сприйняв можливість знову попрацювати з Еріком тен Гагом, під керівництвом якого він грав в Аяксі.
Раніше повідомлялося, що чергова зірка Спортінга зацікавила Манчестер Юнайтед.