Англія

Захисника Баварії куплять за 25 млн євро.

Манчестер Юнайтед та захисник Баварії Нуссаїр Мазрауї погодили контракт.

За інформацією Фабріціо Романо, сторони домовилися підписати угоду на п'ять років з опцією продовження ще на один сезон. Трансфер обійдеться британському клубу в €25 млн.

У рамках угоди захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака перейде до Вест Гема, який раніше за "червоних дияволів" домовився з Баварією про придбання Мазрауї.

Зазначається, що Мазрауї не надто хотів переходити у Вест Гем, але з ентузіазмом сприйняв можливість знову попрацювати з Еріком тен Гагом, під керівництвом якого він грав в Аяксі.

Раніше повідомлялося, що чергова зірка Спортінга зацікавила Манчестер Юнайтед.