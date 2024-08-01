Англія

Погляд форварда спрямований виключно на Наполі.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку цього літа повернувся до складу лондонського Челсі на тлі року оренди в італійській Ромі.

Однак майбутнього для 31-річного виконавця в складі "пенсіонерів" немає, тому найближчим часом варто очікувати на чергову домовленість щодо його переходу до іншого клубу.

Чи буде це бірмінгемська Астон Вілла? Можливо. У будь-якому випадку, домовленість із "левами" в Челсі вже є, проте хтось при цьому забув узяти до уваги бажання самого Лукаку.

Ромелу тим часом цікавить тільки один клуб — неаполітанський Наполі, бо він хоче возз’єднатись з головним тренером Антоніо Конте.

Але й тут не все просто — для того, щоб Лукаку перейшов до Наполі, клуб має продати нігерійського нападника Віктора Осімгена, щодо багатомільйонного трансферу якого до Наполі цього літа ще ніхто конкретно не звертався.

Можливо, обмін нападниками поміж "синіми" та "Партенопеї" допоможе вирішити це питання.

Лукаку в 32 іграх чемпіонату Італії минулого сезону відзначився 13 голами і 3 асистами.