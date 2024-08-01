Англія

У норвежця є дискомфорт.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пояснив заміну Ерлінга Голанда в перерві передсезонного матчу з Барселоною.

"Ерлінг почувається некомфортно. Ми не хочемо ризикувати. Але рано чи пізно йому доведеться зробити крок із тренуваннями та хвилинами.

Сезон уже не за горами. Ми не хочемо ризикувати і втрачати його на три тижні або місяць. Це стало б проблемою. Він почувався недобре, і тому не грав у другому таймі", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що 10 серпня Манчестер Сіті зіграє проти Манчестер Юнайтед у матчі за Суперкубок Англії.