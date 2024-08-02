Англія

Стверджується, що здійснити цю угоду "шпорам" буде непросто.

Нападник та один із лідерів Борнмута Домінік Соланке став однією з трансферних цілей лондонського Тоттенгема. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "шпори" розглядають трансфер 26-річного англійського форварда, проте стверджується, що здійснити цю угоду буде дуже непросто через бажання "вишень" зберегти головного бомбардира.

Наразі офіційної пропозиції від Тоттенгема щодо Соланке не надходило, оскільки лондонці вивчають можливості та можуть підписати як нового форварда, так і вінгера.

У минулій кампанії Домінік Соланке провів за Борнмут 42 матчі у всіх турнірах, забивши 21 гол та 4 асисти.