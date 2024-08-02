Англія

Керманич "шпор" вважає, що це найслабша сторона його команди станом на зараз.

Напередодні з'явилася інформація про те, що лондонський Тоттенгем почав серйозно розглядати підписання ключового форварда та лідера Борнмута Домініка Солаленке.

Головний тренер "шпор" Анже Постекоглу підтвердив, що його команда справді має намір підсилитися новим бомбардиром.

"Минулого року нам довелося бути трохи креативними, чесно кажучи. Якби Гаррі [Кейн] залишився, я б точно його використав!

Я думаю, що для нас важливіше те, якого саме нападника ми підпишемо. Ви знаєте, що у нас є певна філософія щодо стилю гри. Ми вимагаємо певних речей з фізичної точки зору, з технічних аспектів, щоб це був нападник, який відповідав цим вимогам.

Це все ще наша ахіллесова п'ята, коли я говорю про поточний вигляд команди, тому, очевидно, ми зосереджені на цьому", — цитує слова Постекоглу The Athletic.

У минулій кампанії Домінік Соланке провів за Борнмут 42 матчі у всіх турнірах, забивши 21 гол та 4 асисти.