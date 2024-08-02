Англія

Цікаво буде подивитися на МЮ в новому сезоні.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, у якому стилі "червоні дияволи" мають грати в новому сезоні. Його слова наводить офіційний сайт манкуніанського клубу.

"Ми повинні думати наперед, грати активно, дуже агресивно, і неважливо, атакуємо ми чи обороняємося. Ми повинні діяти дуже агресивно, а для цього потрібно починати пресингувати в певних ситуаціях і всі повинні бути на одній хвилі.

Все це плюс інтенсивність допоможуть нам у володінні м'ячем, і ми повинні робити це всією командою", — заявив Тен Гаг.