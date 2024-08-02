Англія

Наставник Манчестер Юнайтед озвучив свій план розвитку команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вважає, що команда на правильному шляху свого розвитку.

"Ми здатні конкурувати з найкращими командами в АПЛ. А потім потрібно постаратися конкурувати з найкращими командами у світі – такими, як Реал, адже це дуже хороша команда.

Але АПЛ знаходиться на дуже високому рівні, і ми здатні боротися з клубами, що грають у ній – і це дуже добре. Наше завдання – досягти більше стабільності.

Те, як ми це зробимо, багато в чому пов'язане із культурою – культурою перемог, її формування.

Вважаю, що зараз ми збудували фундамент – з новою групою керівного складу, тренерським штабом, а також футболістами, які прийшли до клубу", – сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Баварія готова дати Мазрауї "зелене світло" на перехід в Манчестер Юнайтед.