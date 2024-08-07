Англія

"Червоні" розглядають можливість придбання іспанця.

Опорний півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді опинився в сфері інтересів Ліверпуля, передає видання The Athletic.

Перехід 25-річного іспанця ускладнено тим, що його клаусула в розмірі 60 мільйонів євро має бути сплачена в повному обсязі, якщо клуб Ла Ліги не захоче вести переговори про нижчу суму. "Червоні" також мають переконати самого гравця піти, чого наразі не вдалося зробити іншим топ-клубам.

Із Сосьєдадом Субіменді пов'язаний контрактом, розрахованим до кінця червня 2027 року. Раніше опорником цікавився й Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2023/24 Мартін узяв участь у 45 матчах у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Півзахисник виграв Євро-2024 зі збірною Іспанії, зігравши в 4 із 7 можливих поєдинків.