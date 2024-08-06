Англія

Тепер номер українця буде ідентичним як у клубі, так у збірній України.

Наступного сезону український універсал Арсеналу Олександр Зінченко виступатиме під новим ігровим номером. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У новій кампанії 27-річний українець виступатиме під 17 номером, який він використовує у збірній України.

"Номер 17 для мене дуже особливий. Це був номер, який я носив, коли був молодим гравцем, і я завжди прагнув носити 17 номер, коли грав за свою країну.

Після того, як Седрік Соареш пішов, 17 номер став вільним, я запитав, чи можу взяти його, і дякую всім у клубі за те, що підтримали мене у цьому.

Також дуже важливо сказати, що якщо хтось купив нову клубну футболку цього сезону з моїм ім'ям та цифрою 35, він може обміняти її на нову, з моїм новим ігровим номером", — сказав Зінченко.

Раніше Зінченко виступав під 35 номером, тоді як у Манчестер Сіті до Арсеналу він використовував 11 та 35 номери.

Минулого сезону Зінченко провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.