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FA працює над пошуком наставника після відходу Гарета Саутгейта.

Футбольна асоціація Англії (FA) схвалила можливе призначення іноземного фахівця на посаду головного тренера збірної Англії, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що генеральний директор FA Марк Баллінгем заручився підтримкою інших членів ради директорів, щоб звернутися з пропозицією до іноземних тренерів, які могли б замінити Гарета Саутгейта, який пішов у відставку.

Таким чином, Маурісіо Почетіно і Томас Тухель, які мали досвід роботи в Англії і наразі є вільними агентами, стали головними кандидатами на посаду головного тренера національної команди Англії.

Раніше повідомлялося, що Тухель зацікавлений у тому, щоб очолити збірну Англії.