Нідерландський фахівець дав свій коментар.
ЕРІК Тен Гаг, getty images
10 серпня 2024, 20:38
Ерік тен Гаг висловився про поразку в матчі за Суперкубок Англії.
Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті в серії пенальті.
"Коли команда показує хорошу гру, веде в рахунку в основний час і по пенальті, але в підсумку програє, всім неприємно. Це завдає болю, але ми повинні це прийняти.
Іноді потрібно відчувати біль, тому що він буде рухати нами і давати мотивацію працювати краще. З цієї гри можна зробити висновок, що ми можемо грати на рівних із Сіті і повинні перенести це на лігу", — сказав тен Гаг.
Раніше повідомлялося, що Гвардіола виграв 18-й трофей із Манчестер Сіті.