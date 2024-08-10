Англія

Нідерландський фахівець дав свій коментар.

Ерік тен Гаг висловився про поразку в матчі за Суперкубок Англії.

Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті в серії пенальті.

"Коли команда показує хорошу гру, веде в рахунку в основний час і по пенальті, але в підсумку програє, всім неприємно. Це завдає болю, але ми повинні це прийняти.

Іноді потрібно відчувати біль, тому що він буде рухати нами і давати мотивацію працювати краще. З цієї гри можна зробити висновок, що ми можемо грати на рівних із Сіті і повинні перенести це на лігу", — сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола виграв 18-й трофей із Манчестер Сіті.