Англія

Наставник — про новачка своєї команди з Вулвергемптона.

Енцо Мареска прокоментував перехід Педру Нету в Челсі.

Нету перейшов до лондонського клубу з Вулвергемптона за 60+3 млн євро, підписавши контракт на 7 років.

"Я дуже радий, він багато чого може нам запропонувати. Він здатний грати на фланзі як праворуч, так і ліворуч, він дуже хороший у єдиноборствах.

Тепер у нас є ще одна опція, адже в сезоні буде дуже багато матчів, тому нам потрібен великий склад", — сказав головний тренер Челсі.

У сезоні-2023/24 Нету взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 11 асистами. Понад 20 поєдинків він пропустив через травму.

На Євро-2024 зі збірною Португалії вінгер дістався чвертьфіналу плей-оф. На його рахунку 1 гольова передача в 3 матчах турніру.