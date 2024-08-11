Англія

Футболіст приєднався до "синіх".

Вінгер Педру Нету приєднався до Челсі, про це повідомляє офіційний сайт лондонців. 24-річний португалець перейшов до лав "синіх" із Вулвергемптона.

Футболіст підписав контракт на сім років. Раніше повідомлялося, що сума трансферу відбудеться 60+3 млн євро.

У сезоні-2023/24 Нету взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 11 асистами. Понад 20 поєдинків він пропустив через травму.

На Євро-2024 зі збірною Португалії вінгер дістався чвертьфіналу плей-оф. На його рахунку 1 гольова передача в 3 матчах турніру.

Педру може став дев'ятим (!) літнім придбанням Челсі.

Раніше повідомлялося, що "сині" погодили трансфер голкіпера Генка за 20 млн євро.