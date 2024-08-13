Англія

Раніше справи планувалося розглядати в листопаді.

Незалежна комісія почне розгляд 115 звинувачень проти Манчестер Сіті в порушенні правил АПЛ не в листопаді, як планувалося раніше, а в середині або наприкінці вересня, за умови відсутності додаткових затримок, повідомляє The Times.

АПЛ звинувачує Манчестер Сіті в численних порушеннях фінансових правил, які, за їхнім твердженням, відбувалися з сезону-2009/2010 по сезон-2017/2018. Справа містить понад 100 епізодів, у яких клуб нібито надавав некоректну інформацію про свої доходи, витрати, а також про зарплати тренерів і гравців.

Також АПЛ стверджує, що Сіті порушував правила фінансового фейр-плей і не співпрацював із лігою під час розслідування, яке розпочалося 2018 року.

Процес триватиме близько 10 тижнів, і підсумкове рішення буде оголошено на початку 2025 року.

Крім того, в найближчі два тижні очікуються результати судового розгляду за позовом Сіті до АПЛ, що стосується правил роботи зі спонсорами.